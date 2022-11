"C'est cringe et forcé" : la dernière vidéo de McFly et Carlito défoncée, ils s'expliquent et s'excusent, mais...

"Ca peut être excluant, irritant, on le réalise"

Face à ces critiques inattendues, longtemps gardées sous silence par le public, McFly et Carlito ont donc tenu à réagir et à s'expliquer ce jeudi 24 novembre 2022. Et si les vidéastes reconnaissent une attitude irritante, ils réfutent à l'inverse les accusations de surjeu.

"On a lu vos retours, sans réagir à chaud et effectivement on rit tôt, on rit fort, c'est vrai, et pour vous ça peut être excluant, irritant, on le réalise, on le comprend, ont-ils dans un premier temps confessé dans la description d'une vidéo bonus mise en ligne sur leur chaîne secondaire. C'est très difficile quand on est entre potes, surtout pour un format très excitant et débile, mais on aurait pu avoir plus de recul."

Puis, dans un second temps et après avoir promis qu'ils tâcheront "d'être plus vigilants" et "plus attentifs les prochaines fois", les comédiens ont malgré tout tenu à assurer que "[leurs] rires sont sincères", même s'ils peuvent apparaître "too much". Autrement dit, ils n'ont pas changé et restent toujours aussi vrais en tournage, mais les récents montages n'ont peut-être pas été suffisamment subtils.

McFly et Carlito s'insurgent contre les insultes et menaces

Toutefois, si McFly et Carlito s'avouent être toujours à l'écoute de leurs abonnés et ouverts aux critiques, ils ont également rappelé qu'il y avait des limites à ne pas franchir, chose qui a malheureusement été faite ces derniers jours. "Les comms, les trends, les threads, les gens qui nous aiment pas ou plus, c'est le jeu, aucun soucis, ont-ils appuyé, Mais les gens qui nous suggèrent de nous suicider, les propos violents et l'acharnement qui donnent la boule au ventre quand on rentre chez nous c'est un grand non."

Alors que YouTube ne reste que du divertissement, proposé gratuitement sur Internet, le duo espère que les Internautes se calmeront à l'avenir : "On a chacun notre part du contrat à remplir, respectons ça et on en sortira tous gagnants." On croise les doigts pour que le message soit entendu.