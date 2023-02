"C'est à cause d'hommes comme toi qui aiment les meufs bonnes" : Kelly Vedovelli s'emporte face au jugement de Guillaume Genton sur la chirurgie dans TPMP

"Elles veulent être bonnes"

Une confession forte de la part de la jeune femme qui n'a toutefois pas touché Guillaume Genton. Plutôt que de faire preuve d'empathie pour l'invitée, le chroniqueur de TPMP a déploré l'attitude de telles personnes qui se décident à passer par la case chirurgie. "C'est ça qui fait de la peine. Souvent, on se rend compte que ces jeunes femmes, elles ne le font pas pour elles", a-t-il dans un premier commenté en référence à l'opération de Noémie choisie pour mettre fin aux commentaires qu'elle pouvait recevoir sur son tour de taille lors de ses débuts à la télé.

Puis, concernant le reportage de TF1, il a ensuite ajouté, "Quand je vois l'extrait de cette jeune femme qui dit 'j'ai fait ça et j'ai pris 10 000 abonnés', c'est extrêmement triste". Plutôt que de remettre en cause les mauvais chirurgiens ou la toxicité des internautes, Guillaume Genton a préféré pointer du doigt la supposée faiblesse de ces personnes qui se laisseraient influencer. "Elles se soumettent à une communauté de gens qu'elles ne connaissent même pas, pour devenir une sorte d'objet sexuel car tout ça est évidemment hyper sexualisé, elles veulent être bonnes, a-t-il regretté. Qu'elles se soumettent à ça, qu'elles mettent leur santé en danger alors que c'est irréversible, je trouve ça extrêmement dangereux."

>> "Quels faux culs" : Jean-Michel Maire balance sur les chroniqueurs de TPMP et leur manque d'honnêteté <<

Kelly Vedovelli saoulée par les propos de Guillaume Genton

Or, comme le lui a répliqué Kelly Vedovelli, ce sont plutôt les propos de son collègue et son comportement général qui sont en réalité dangereux. "Le problème, c'est que si elles veulent plaire, c'est à cause d'hommes comme toi qui aiment les meufs bonnes", a-t-elle balancé. Plus loin, la chroniqueuse n'a pas hésité à pointer du doigt l'hypocrisie de Genton et des hommes en général qui passent leur temps à se moquer de la chirurgie tout en dénigrant le physique naturel des femmes : "C'est la vérité. Quand des hommes demandent trop concernant la perfection des femmes, elles ont la pression et elles se retrouvent à faire des conneries".

Une mise au point qui ne s'est heureusement pas terminée dans un clash chaotique, mais qui n'a pas permis de faire changer d'avis l'animateur d'Europe 2. Au contraire, le débat a ensuite dévié sur le fait que les hommes souffraient également des attentes sur leur apparence.