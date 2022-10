"Arrêtez de tout sexualiser" : Rose THR pose en lingerie et se prend une vague de commentaires lamentables, elle recadre les internautes

Sur les réseaux sociaux, les stars sont souvent visées par des commentaires et souvent par des commentaires haineux. Plusieurs influenceurs ont témoigné à ce sujet comme Léna Situations qui avait parlé du harcèlement ou bien Poupette Kenza qui a quitté les réseaux à cause de la haine en ligne. Il n'en faut d'ailleurs pas beaucoup pour que certaines se prennent des vagues de haine ou de commentaires déplaisants. C'est ce qui est arrivé à Rose THR cette semaine.

"Je fais ce que je veux"

Sur Instagram, l'influenceuse qui compte 1,2 million d'abonnés (et aussi 4,6 millions de followers sur TikTok) a posté un réel pour la marque Tezenis. Elle y dévoile, images à l'appui, les modèles de sous-vêtements qu'elle préfère. Sauf que cette vidéo qui n'a pourtant absolument rien de vulgaire et qui sent juste la bonne humeur a fait naître de nombreux commentaires sexistes et déplacés sur le réseau social.

Dans une story, Rose THR a décidé de mettre les choses au clair. Revenant d'abord sur sa vidéo, la jeune femme explique : "Ça ne me dérange pas de poser en maillot de bain ou en sous-vêtements pour cette marque. J'ai refusé énormément de partenariats avec des marques de sous-vêtements parce que je n'étais pas à l'aise. J'ai grandi, j'ai 20 ans. C'est une marque dans laquelle j'ai confiance"