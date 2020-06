Watchmen saison 2 : une suite finalement possible ? Le créateur ouvre la porte, mais...

Une suite à Watchmen ?

En seulement 9 épisodes, la série Watchmen d'HBO a su rendre justice au comic d'Alan Moore et Dave Gibbons et étendre cet univers d'une façon originale et passionnante. Aussi, sans grande surprise, le public souhaite désormais savoir si une suite est possible ou non. Et visiblement, Damon Lindelof - le créateur de la fiction, est plutôt ouvert à cette idée.

"Il a fallu 30 ans pour réussir à trouver et justifier une sorte de suite au comic. Avec de la chance ça ne prendra pas 30 nouvelles années" a-t-il notamment confié à ComicBook, précisant ensuite, "Je pense même qu'il faut qu'il y ait plus de Watchmen et rapidement."

Damon Lindelof veut passer le flambeau

Cependant, le showrunner l'a aussitôt rappelé, ne comptez pas sur lui pour prendre les commandes d'une possible saison 2. Malgré sa reconnaissance envers l'affection du public pour son travail, "C'est incroyablement flatteur d'être dans une position où des gens en veulent plus", Damon Lindelof ne pense pas être la personne la mieux placée pour un tel projet, "A moins de trouver la bonne idée, (...) je ne pense pas que vous devez le faire uniquement parce que vous avez réussi une première fois".

Et afin de légitimer son avis qui pourrait décevoir les fans, le créateur a sorti l'argument ultime : il n'est pas le premier à se trouver dans cette situation avec cet univers, "Alan Moore et Dave Gibbons ont imaginé Watchmen, l'histoire originale, pour être racontée en 12 numéros. Ils ne voulaient pas en faire plus (...) J'espère donc qu'il y aura encore plus de Watchmen, mais je ne pense pas que ça doit se faire avec moi". Reste désormais à savoir ce qu'en pensera HBO.