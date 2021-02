Virgil (Les Anges 12) arrêté en état d'ivresse et de retour à l'hôpital : il craque sur Insta

2020 a été une année pourrie pour tout le monde, mais elle l'a particulièrement été pour Virgil puisqu'il s'est retrouvé interné en hôpital psychiatrique pour soigner une lourde dépression à cause de la télé-réalité et de la pression médiatique. Il y est resté quelques mois et a fait son grand retour sur les réseaux sociaux début janvier 2021 pour s'expliquer sur son état de santé : "Je reviens de loin (...) Mais il y a tellement de leçons à tirer après être tombé aussi bas, ça ne peut que me pousser vers le haut." On croise les doigts !

Virgil de nouveau au plus mal

Mais l'ex-candidat des Anges 12 est-il vraiment prêt à aller de l'avant et à guérir ? Pas sûr puisque malheureusement, il a fait une rechute : "Après avoir vu la police pour conduite en état d'ivresse et l'hôpital pour troubles bipolaires, je quitte définitivement les réseaux sociaux pour la 10ème fois cette année", a balancé Virgil en story sur Instagram.

Avant de quitter Instagram définitivement, le pote de "Toto le sang" a pété un énorme câble en insultant les haters, complètement ivre : "Allez vous faire ba*ser", "vous croyez que je suis riche bande de michtos", a ajouté Virgil. Que se passe-t-il ?

Leana et Sofiane réagissent

L'histoire ne s'arrête pas là puisque l'ex de Hillary s'en est aussi pris à Leana, avec qui il a participé aux Princes et les princesses de l'amour 2 : "N*que ta mère, la p*te. Donne ton number, j'vais t'expliquer, ça va être rapide et tu choisiras le V en prince au lieu de prendre le M, grosse folle", lui a-t-il envoyé en privé. Ce message a pas mal choqué la candidate de La Villa des Coeurs Brisés 6 et de Les Vacances des Anges 4 : "J'ai trop de peine pour lui, je connaissais le Virgil tout pimpant... J'espère qu'il va se soigner et qu'il ira mieux. C'est lui qui m'a aidée à me sentir à l'aise dans ma première aventure."