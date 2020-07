Unorthodox : une saison 2 pour la série de Netflix ? Shira Haas est pour

C'était l'une des belles surprises de Netflix pendant le confinement : la série allemande Unorthodox (diffusée fin mars sur la plateforme) a conquis de nombreux téléspectateurs. Composée de seulement 4 épisodes, elle suit l'histoire d'Esther Shapiro (surnommée Esty), une juive ultra-orthodoxe de 19 ans qui, après son mariage arrangé avec Yanky Shapiro, fuit sa communauté hassidique de Brooklyn (Etats-Unis) pour espérer une meilleure vie à Berlin, en Allemagne. Une adaptation des mémoires de Deborah Feldman (2012) qui a rencontré un véritable succès. Au point de préparer une saison 2 ?

Une saison 2 pour Unorthodox sur Netflix ?

Si Netflix ne s'est pas exprimée sur le sujet, Shira Haas, l'actrice qui interprète Esther Shapiro, a confirmé dans une interview accordée à Variety qu'une saison 2 n'était pas prévue pour le moment, mais qu'elle ne serait pas contre : "J'adorerais ça (ndlr : une saison 2). Pour autant que je sache, il a toujours été prévu que Unorthodox ne fasse qu'une seule saison, et ils ne prévoient pas de faire une deuxième saison. Mais en même temps, qui sait ?". L'espoir d'une suite est donc présent, d'autant que l'oeuvre littéraire de Deborah Feldman a un deuxième tome intitulé Exodus : A Memoir. Dans celui-ci, l'auteure raconte sa vie de mère célibataire et de femme indépendante après avoir quitté sa communauté hassidique. On croise les doigts !