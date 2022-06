Un si grand soleil : conflit, amour et intrigue inédite, Folco Marchi et Nadia Fossier teasent la suite de Ludo et Alix (Interview)

Même s'ils n'ont pas joué dans tous les épisodes de Un si grand soleil, Folco Marchi et Nadia Fossier alias Ludo et Alix ont trouvé leurs places dans le coeur des fans du feuilleton de France 2. Après l'intrigue autour de l'escort, les deux amis vont avoir droit à des retrouvailles pour une nouvelle histoire qui s'annonce surprenante.

Les stars de Un si grand soleil promettent une intrigue inédite

Présents au Festival de télévision de Monte Carlo 2022, Nadia Fossier et Folco Marchi étaient très en forme et nous ont parlé de la suite de Un si grand soleil. Les interprètes de Ludo et Alix nous ont expliqué qu'il y aurait des retrouvailles pour leurs personnages mais aussi des "rencontres", du "conflit" et "de l'amour". Mais ce n'est pas tout : ils promettent aussi une intrigue complètement inédite dans l'histoire de la série ! Après le service d'escort, qu'est-ce-qu'Alix va bien pouvoir encore inventer ?

Au micro de PRBK, les deux stars du feuilleton de France 2 parlent aussi des fans, dévoilent leur intrigue préférée et se confient sur la réaction de leurs enfants devant Un si grand soleil. Folco Marchi a aussi évoqué les histoires d'amour de son personnage. Découvrez leur interview en vidéo dans notre diaporama.