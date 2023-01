TPMP : menacé, un chroniqueur évoque le message "abominable" reçu, même Cyril Hanouna s'inquiète et craint qu'il arrête tout

Cyril Hanouna a orchestré une nouvelle édition de TPMP le mardi 10 janvier 2023 en soirée sur C8. L'émission a été le théâtre d'un violent accrochage entre Matthieu Delormeau et Guillaume Genton lors d'un débat centré sur les conséquences de la célébrité.

Les révélations glaçantes de Gilles Verdez

Gilles Verdez s'est livré à des révélations glaçantes. L'ancien journaliste du Parisien a révélé qu'il avait été la cible de terribles menaces. "Je viens de porter plainte. La police a été clairement parfaite (...) Une énième salve de menaces précises avec des localisations qui font peur, qui ciblent et diffusent l'adresse", a-t-il expliqué.

Le chroniqueur a confessé que son adresse avait été publiée sur les réseaux sociaux. "Je suis allé déposer plainte et le responsable de la police m'a appelé. On est restés une heure au téléphone (...) Les menaces, c'était clairement de venir chez moi, s'en prendre à moi et pas qu'à moi...", a-t-il ajouté.

La police a incité Gilles Verdez à changer ses habitudes. "Le policier m'a expliqué que quand je rentrais chez moi, il ne fallait pas que je rentre directement, que je fasse des tours, que je sois prudent. Il m'a dit aussi de faire attention quand je prends les transports en commun", a détaillé celui qui s'obstine à ne pas vouloir changer de vie.

>> Harcelé et menacé, Matthieu Delormeau partage les horreurs qu'il reçoit <<

Sa participation à TPMP remise en cause

Cyril Hanouna a partagé sa vive inquiétude aux téléspectateurs de C8. "On espère que ça va aller et puis, il faut que tu gardes le moral. Parfois, je me dis : Gilles, après, il ne va plus donner son avis...", a-t-il lâché. Gilles Verdez a reconnu qu'il avait déjà remis en cause sa participation à TPMP.

Le dimanche 8 janvier, Gilles Verdez a d'ailleurs reçu un nouveau message de haine. "C'est le genre de message que, quand vous le recevez, vous vous dîtes : Ça ne sert plus à rien. Une fois qu'on reçoit ça, c'était tellement abominable. Vous vous dites : 'après il y a quoi ?'". Le chroniqueur a alors envisagé d'appeler Cyril Hanouna pour lui faire part de sa décision de ne plus partager son avis dans TPMP.

Finalement, Gilles Verdez a opté pour être "plus fort que le message". Guillaume Genton s'est mêlé à l'échange. Celui, qui a multiplié les coups d'éclat sur le plateau de Cyril Hanouna, a estimé qu'il ne fallait pas se plaindre des conséquences de la célébrité. S'en est suivi un violent clash avec Matthieu Delormeau, qui s'est dit menacé et harcelé à cause de ses interventions dans TPMP.