Toy Story 3 : 2 frères ont passé 8 ans à refaire le film complet en stop motion avec de vrais jouets

Toy Story 3 : le remake fait par des fans

Tout le monde (tout du moins la majorité des gens qui l'ont vu) se souvient de Toy Story 3. Le 3ème volet des aventures du cowboy Woody et de Buzz l'Eclair sorti en 2010 montrait les jouets d'Andy délaissés quand celui-ci va partir pour l'université. Ayant grandi, le petit garçon devenu un jeune homme laisse ses anciens amis... à la crèche. Un film signé des studios Pixar et Walt Disney Pictures qui a marqué les esprits. Et notamment celui de Morgan et Mason McGrew, deux frères américains.

Ils ont expliqué à BuzzFeed : "Dès que nous avons vu Toy Story 3, il est devenu notre film préféré et le restera pour toujours". "Nous avons toujours été des énormes fans de Pixar et de la franchise Toy Story et nous avons finalement décidé de rendre hommage au studio et au film que nous aimons tant" ont-ils ajouté, eux qui ont posté le 25 janvier 2020 leur version de Toy Story 3 sur YouTube. Attention, aucune image de synthèse dans cette sorte de remake. Il s'agit du long-métrage tourné en intégralité en stop motion avec des vrais jouets.

Une version plus vraie que nature

Alors que Toy Story 4 est sorti au cinéma en juin 2019, on vous conseille de découvrir cette version en images réelles de l'opus précédent. D'ailleurs, le nom de la vidéo est claire : Toy Story 3 IRL ("In Real Life", c'est-à-dire "dans la vraie vie" en français, ndlr). Tourné avec de véritables jouets, dans un vrai décor et avec de vrais acteurs pour incarner les humains, ce film reprend image par image les scènes du célèbre film. Il est à préciser que tout a été filmé à l'iPhone. Les frères ont ainsi mis 8 ans à le tourner et le monter. Un travail titanesque pour un résultat hallucinant !

Déjà, en 2015, Morgan et Mason McGrew avaient montré leur admiration pour la franchise en reconstituant à l'identique la chambre d'Andy dans la vraie vie. Un projet incroyable que Pixar avait salué sur les réseaux sociaux.