Tomy Journaux, le pêcheur de Saint-Malo, revient sur le buzz autour de lui : "Ça a été curieux"

Personne n'est passé à côté de l'extrait du reportage sur la pêche durable, diffusé dans l'émission 13h15 le samedi, sur France 2 ! Dans ce court passage, les internautes ont fait la connaissance de Tomy Journaux, un pêcheur de coquille Saint-Jacques à Saint-Malo plutôt sexy, et sont tout de suite tombés sous son charme : "Est-ce que Tomy peut venir me pêcher un de ces 4 par contre ?", "tout plaquer et devenir une noix de St-Jacques", "je veux me réincarner en coquillage. Maintenant", a-t-on pu par exemple lire sur Twitter.

Tomy, le pêcheur sexy, réagit à sa soudaine célébrité

En l'espace de quelques minutes, Tomy est devenue une véritable star sur les réseaux sociaux, à tel point qu'il a été contacté par plusieurs médias pour des interviews. Il a joué le jeu et a notamment confié recevoir de nombreux messages de la part de prétendantes et prétendants, mais ne pas être célibataire, et avoir reçu pas mal de demandes professionnelles.

Ce vendredi 8 janvier 2021, le pêcheur est revenu sur l'énorme buzz autour de lui sur le plateau de Quotidien : "Ça a été très curieux au début. Curieux, rigolo. On s'est rendu compte au retour de pêche. On remontait dans le camion tout trempé et un des gars a commencé à regarder Facebook. Il me dit 'oh c'est sympa, France 2 a relayé ton petit reportage' et puis il commence à regarder. Il y avait déjà 100 commentaires en même pas 1 heure."