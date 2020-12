Tomy, le pêcheur sexy qui fait le buzz, en couple ou célibataire ? Il répond

Si vous n'avez jamais vraiment kiffé la pêche, vous allez vous y intéresser de près désormais, on peut vous le garantir. Certains internautes ont d'ailleurs déjà commencé après avoir découvert un extrait d'un reportage sur la pêche durable, diffusé dans l'émission 13h15 le samedi, sur le compte Twitter de France 2. Alors oui, dit comme ça, ça ne fait pas méga rêver, mais ces derniers se sont en réalité plus attardés sur le pêcheur de Saint-Malo, Tomy Journaux.

Tomy, le pêcheur de Saint-Malo qui fait fondre les internautes

Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il se dévoile torse nu à 8 heures du matin sous 8 degrés à l'extérieur : "Avec les bras dans l'eau jusqu'aux épaules, on n'a pas trop le choix", confie Tomy. Mais ce détail n'a dérangé personne, bien au contraire.

Pour preuve, en l'espace de quelques minutes, le pêcheur de coquilles Saint-Jacques sexy a fait réagir un grand nombre de personnes et s'est retrouvé en TT France : "Je veux me réincarner en coquillage. Maintenant", "est-ce que Tomy peut venir me pêcher un de ces 4 par contre ?", "tout plaquer et devenir une noix de St-Jacques", "je ne pensais pas que la pêche durable de Saint-Jacques pouvait être aussi séduisante", peut-on lire sur Twitter.