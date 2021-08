To Your Eternity saison 2 : une suite officiellement commandée pour l'anime, rendez-vous en 2022

Le monde de l'animation touché par la Covid-19

Un délai particulièrement long, qui peut néanmoins s'expliquer par l'état du Japon face à l'épidémie de Covid-19. Depuis quelques semaines maintenant, le monde de l'animation est fortement impacté par la crise sanitaire. Malgré un sujet qui reste tabou - probablement à cause des conditions de travail imposées à tout le monde, il a récemment été révélé que de nombreux studios et de nombreux comédiens étaient régulièrement contaminés aujourd'hui.

Sur Twitter, Takashi Watanabe (réalisateur de How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom) dénonçait au début du mois d'août l'existence d'une "loi du silence implicite" dans ce milieu, alors même qu'un studio de production aurait été secrètement mis en quarantaine après la constatation d'un cluster. Et visiblement, les inquiétudes sur les risques encourus par les équipes commenceraient à monter, ce qui pourrait contraindre les différents dirigeants à prendre des décisions fortes afin de protéger leur santé. De fait, ne soyez pas surpris d'apprendre les reports / pauses de nombreux autres projets dans le futur...

La suite déjà disponible

Pour l'heure, aucun détail sur la saison 2 de To Your Eternity n'a encore été dévoilé. Malgré tout, si l'attente vous parait insurmontable, sachez que la suite est déjà disponible. Et pour cause, l'anime est adapté du manga de Yoshitoki Ōima, édité chez Pika Edition en France. A ce jour, 15 tomes ont été publiés chez nous.

En parlant de Yoshitoki Ōima, la mangaka a fait part de sa joie en découvrant le renouvellement de l'anime. "Grâce à la saison 1 et au travail des équipes, l'univers de To Your Eternity s'est étendu, a-t-elle déclaré sur le site officiel de la série. Pour la saison 2, Imm se transformera en une existence qui aura encore plus d'influence sur le monde extérieur. J'espère que cette oeuvre continuera de grandir et permettra d'influencer de nombreuses personnes."