Thomas (Les Vacances des Anges 4) et Laura officialisent leur couple avec un bisou (EXCLU VIDEO)

Depuis son arrivée dans Les Vacances des Anges 4, Laura se retrouve pas mal au centre des histoires. Au départ, elle a créé des problèmes au sein des couples de Kevin Zampa et Jelena puis de Carla et Allan Guedj et aujourd'hui, elle complique la relation entre Thomas et Stella. Relation qui n'est pas vraiment au top depuis quelques jours à tel point que le Marseillais se rapproche en secret de Laura. Il a quand même décidé d'assumer son attirance pour la candidate. Un mal pour bien un bien puisque Thomas est désormais célibataire.

Thomas et Laura, le bisou !

Il peut donc vivre sa best life avec Laura maintenant. Pas besoin de lui dire deux fois d'ailleurs ! Pour preuve, comme on peut le voir dans un extrait exclu des Vacances des Anges 4, Thomas emmène la jolie brune sur la plage pour admirer le coucher de soleil et pour... conclure ! "Il faut vivre les choses. Alors vivons", confie le pote de Raphaël Pépin avant de se pencher pour embrasser Laura. Il a vite oublié Stella ! Au moins, les choses sont claires maintenant.

Et puis, ce n'est pas Laura qui va regretter la rupture entre Thomas et Stella et son bisou avec Toto : "C'est magique, je suis trop contente. Je me sentais comme une petite fille, j'avais des papillons dans le ventre", avoue-t-elle en interview. Alors, ce nouveau couple peut-il durer ? À vos paris !