The Vigil : 3 bonnes raisons d'aller flipper au cinéma cet été

Production Blumhouse (Paranormal Activity, American Nightmare, Split, Halloween), The Vigil est le premier film de cinéma à venir hanter nos écrans depuis la rouverture des salles. Seriez-vous prêt à passer la nuit avec un cadavre recouvert d'un drap blanc?

Une histoire hantée

New York, Brooklyn. Après avoir fui sa communauté juive orthodoxe, Yakov, en difficulté financière, accepte contre son gré mais pour 400 dollars d'assurer la veillée funèbre d'un membre décédé de celle-ci. C'est ce que l'on appelle le shomer. Dans la culture juive, le shomer est un veilleur qui soulage l'âme des morts en récitant des psaumes. Lorsqu'aucun parent du défunt ne peut être shomer, on fait appel à une personne extérieure du cercle familiale. Désormais seul avec le corps dans une maison délabrée, Yakov se retrouve confronté à des phénomènes étranges de plus en plus inquiétants... Evidemment s'enfermer avec ce cadavre était une très mauvaise idée...

Un démon inédit au cinéma

Si les films de démon ne manquent pas au cinéma, c'est inédit que l'un d'entre eux aborde la culture juive de la sorte. Le réalisateur Keith Thomas, dont c'est le premier film, se révèle inventif. Pas d'horreur frontal au programme, mais une montée progressive de l'angoisse au fur et à mesure que le surnaturel s'introduit dans l'histoire. Keith Thomas exploite les peurs nocturnes, les ombres menaçantes jusqu'à une fin démoniaque pour ce huit clos dans cette maison lugubre, mal éclairée, avec ce cadavre sous un drap et une veuve qui semble atteinte d'Alzheimer mais qui n'en reste pas moins inquiétante.

Stephen King es-tu là ?

Applaudi dans de nombreux festivals, The Vigil a été repéré par Stephen King et par des producteurs qui ont proposé à Keith Thomas d'adapter Charlie (Firestarter) au cinéma, l'histoire d'une petite fille dotée du pouvoir de pyrokinésie, qui est poursuivie avec son père par une agence gouvernementale ultra-secrète. Charlie de Stephen King a été la grande inspiration pour le personnage d'Eleven de Stranger Things. Tout cela pour dire que l'on a pas fini d'entendre parler de Keith Thomas.

The Vigil, actuellement au cinéma.