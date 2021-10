Succession saison 3 : stop ou encore, faut-il continuer à suivre la guerre des Roy ?

Deux ans qu'on attend la saison 3 de Succession et même si ça a été long, ça valait bien le coup. L'épisode 1 nous replonge directement au coeur de l'action, ou plutôt au coeur de la tempête lancée par Kendall. Même si ça fait déjà trois saisons que ça dure, on ne se lasse pas d'assister à la guerre que se font les membres de la famille Roy. Si, par le passé, les coups bas se sont enchaînés, cette fois, un cap a été franchi. Plus que jamais, tous les coups sont permis, même ceux qui font vraiment mal. Chacun va devoir choisir son camp dans la guerre qui oppose le patriarche à son fils. Une guerre de pouvoir qui, comme pour les épisodes précédents, nous tient en haleine.

Cette saison 3 ne manque pas de piquant, de surprises et de rebondissements pour les personnages que l'on aime (ou que l'on aime détester, c'est selon). Si vous avez aimé les deux premières saisons, vous pouvez vous lancer dans la saison 3 de Succession sans aucune hésitation : la qualité tant côté scénario que du côté des acteurs est plus que jamais au rendez-vous. Cette troisième saison prouve plus que jamais que Succession est une des meilleures, sinon LA meilleure série dramatique du moment.