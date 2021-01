Succession saison 3 : le tournage a commencé, trois actrices rejoignent le casting

Primée aux Emmy Awards 2020 où elle a reçu le prix de meilleure série dramatique et meilleur acteur dans une série dramatique pour Jeremy Strong, Succession se fait attendre. Alors que la saison 2 s'est terminée en octobre 2019, le tournage de la saison 3 a dû être repoussé à cause de la Covid-19. Après des mois d'incertitude sur la reprise du tournage, les acteurs se sont retrouvés et ont commencé la production des futurs épisodes qui s'annoncent explosifs. Souvenez-vous, à la fin de la saison 2, Kendall (Jeremy Strong) trahissait son père Logan (Brian Cox) et, au lieu d'annoncer sa responsabilité dans les crimes de l'entreprise, annonçait à la presse que Logan était au courant de tout et le traitait de "présence maléfique, de harceleur et de menteur".

Trois nouvelles actrices au casting de Succession

Si on ne sait pas grand chose sur la suite de la série (découvrez toutes les infos sur les intrigues de la saison 3 de Succession), Variety annonce que le casting s'étoffe avec l'arrivée de trois actrices. Sanaa Lathan (vue dans le film Love and Basketball et comédienne de doublage notamment dans The Cleveland Show) jouera Lisa Arthur, une avocate importante et très connectée à New York.

Linda Emond que l'on a pu voir dans The Good Wife et Lodge 49 incarnera Michalle-Anne Vanderhover, une assistante à la Maison-Blanche. Enfin, la star coréenne Jihae rejoint aussi le casting. La chanteuse et actrice qui a joué dans Mortal Engines et dans Altered Carbon sera Berry Schneider, une consultante spécialisée dans les relations publiques.