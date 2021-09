Steve Urkel (La vie de famille) de retour dans un épisode spécial Noël

Ce n'est pas encore Noël, mais Cartoon Network s'apprête déjà à nous offrir le plus beau des cadeaux. On vient de l'apprendre, Steve Urkel - la star de La vie de famille, cultissime série des années 90, va faire son grand retour sur nos écrans. Non, le geek aux plus célèbres bretelles de la télévision et à la maladresse légendaire ne va pas avoir le droit à une nouvelle série ou à un reboot façon Le Prince de Bel Air, mais il sera bientôt le héros d'un téléfilm.

Steve Urkel de retour

Selon les premières informations, la chaîne américaine a commandé Did I Do That to the Holidays? A Steve Urkel Story - en référence à sa fameuse réplique "C'est moi qu'ai fait ça ?", à savoir un téléfilm animé ET musical dont l'action se déroulera, vous l'aurez deviné, durant la période de Noël. Et pour l'occasion, l'acteur Jaleel White sera à son tour de retour puisqu'il sera producteur du projet et, bien évidemment, prêtera sa voix à Steve. Oui, la vie est belle parfois.

Du côté de l'histoire, on peut s'attendre à du grand Urkel et à beaucoup de rires. "Alors que la saison des fêtes de fin d'année vient de débuter, Steve Urkel - toujours aussi brillant et adepte des accidents, a déjà réussi à ruiner les célébrations locales de sa ville en humiliant publiquement le Père Noël d'un centre-commercial, dévoile le synopsis, qui précise ensuite, "Dans sa tentative de faire amende honorable et de récupérer des bons points auprès du véritable gros monsieur au Pôle Nord, Steve va alors créer une invention... qui va faire empirer les choses. En utilisant son gros cerveau et son plus gros coeur, il va donc devoir trouver le vrai Père Noël afin d'aider les habitants de la ville à retrouver l'esprit de Noël".

Le genre de films à regarder bien au chaud sous un plaid, un cacao dans une main, des cookies dans l'autre ! On a hâte.