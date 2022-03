South Park se moque du pénis de Poutine et de sa guerre en Ukraine

South Park se moque des problèmes d'érection de Poutine

Tandis que la Russie est récemment entrée en guerre contre l'Ukraine, faisant trembler l'Europe et son avenir, les créateurs de South Park ont déjà décidé de traiter cette actualité à leur manière. Ainsi, à l'occasion de l'épisode 4 de la saison 25 diffusé ce mercredi 2 mars 2022 sur Comedy Central aux USA, la série nous a offert quelques passages d'anthologie qui ne devraient pas faire plaisir à tout le monde.

Dans cet épisode intitulé "Retour à la Guerre Froide", Trey Parker et Matt Stone ont au contraire ironisé sur la déclaration de guerre de la Russie envers l'Ukraine. Selon le duo qui a utilisé Mr. Mackey pour faire un parallèle entre leurs vies, Vladimir Poutine - qui se fait de plus en plus vieux, aurait tout simplement eu une montée d'agressivité parce que "sa b*te ne fonctionne plus comme avant". Et ce serait donc à cause de ça qu'il aurait lancé cette terrible attaque afin de compenser sa frustration.