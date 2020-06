Solidays annulé : le festival appelle aux dons pour aider les malades du Sida

Solidays annulé, le festival lance un appel aux dons

Alors que Lomepal nous emmenait dans les coulisses de Solidays dans le clip Mômes, la 22ème édition du célèbre festival de musique a été annulée. Pourquoi ? A cause du Covid-19, les gros rassemblements étant interdits pour éviter la propagation du coronavirus. Du coup, les artistes et les festivaliers qui comptaient venir sont déçus, mais cette annulation touche surtout les malades atteints du Sida.

Eh oui car l'argent que devait rapporter Solidays 2020 permet à Solidarité Sida de venir en aide aux personnes atteintes du VIH. Et malheureusement, 70% des ressources de l'asso ont disparu. Le festival enregistre même une perte de 3,2 millions d'euros de résultat. L'association a donc lancé un appel aux dons sur son site officiel. L'idée ? Mobiliser un maximum de personnes.

Il manque 1 million d'euros à l'association

Solidays, qui fait partie des festivals où ça pécho le plus (avec les Francofolies et We Love Green), a pu compter sur le soutien des partenaires publics et privés. Malgré leur présence financière, Solidarité Sida a besoin de votre générosité pour s'en sortir car il lui manque encore 1 million d'euros dans les caisses.

Pour rappel, l'édition 2019 du festival a permis de soutenir 108 programmes dans 22 pays qui viennent en aide aux malades et à la prévention du VIH.