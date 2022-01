Shadow and Bone saison 2 : le tournage débute, quatre acteurs annoncés au casting

Oui, la saison 2 de Shadow and Bone est bien toujours sur les rails. Netflix a annoncé le renouvellement en juin dernier et, depuis, on n'avait plus de nouvelles. Mais que les fans d'Alina, Mal et Kirigan se rassurent : le tournage vient enfin de débuter. Et le casting s'agrandit !

Les nouveaux acteurs qui rejoignent le casting de Shadow and Bone

Parmi les nouveaux personnages annoncés, on retrouve l'un des plus attendus des fans des romans : Wylan. S'il change de nom dans la série (il sera Wylan Hendricks contre Van Eck dans les romans), il sera toujours l'un des membres des Crows et sera incarné par Jack Wolfe, vu dans la saison 1 de The Witcher.

Aussi annoncé au casting ? Le personnage de Nikolai Lantsov, le Prince de Ravka, également présent dès le 2ème roman de la saga Grisha. "Quand il rencontre Alina, il opère sous l'alias Sturmhond et est capitaine d'une flotte de bateaux" précise Netflix. C'est Patrick Gibson (The OA) qui l'incarnera.