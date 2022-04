Section de recherches, le final : Franck Sémonin dévoile l'autre fin qu'il avait imaginée

En 2021, TF1 a fait le tri du côté de ses fictions. La chaîne a annoncé la fin de plusieurs de ses séries cultes :Profilage, Section de recherches et Alice Nevers. Pour ces deux dernières, des épisodes spéciaux ont été commandés, afin de conclure les histoires. Après le dernier épisode d'Alice Nevers, c'est donc celui de Section de recherches qui est diffusé ce jeudi 21 avril 2022. De quoi rendre hommage à la série qui était à l'antenne depuis mai 2016.

Une fin dure à vivre pour Franck Sémonin

Cette fin de Section de recherches a été compliquée à vivre pour les acteurs et notamment Franck Sémonin. Dans une interview donnée à Nice Matin, l'interprète de Lucas Auriol a expliqué que faire ses adieux à la série était "plus qu'un pincement au coeur". "Ça fait chier que ça s'arrête ! Tu as une série qui ne marche pas au niveau des audiences, ok. Là, ce n'est pas le cas, on faisait encore plus de six millions lors des derniers épisodes. C'est dommage" a-t-il expliqué.

L'autre fin qu'il a imaginée pour la série

Malgré sa déception, Franck Sémonin est satisfait de ce qui a été proposé et trouve le final "intelligent" et "génial". Mais il dévoile aussi qu'il avait proposé une autre fin pour la série. Et c'est radical ! "Martin Bernier est le héros emblématique de la série et comme mon personnage est tombé amoureux de Sandrine, cette femme meurtrière et assassine, j'avais proposé une fin différente : Lucas pète les plombs, il part à la recherche de Sandrine et Bernier, flingue les deux et part sur son bateau en solitaire. Mais on m'a dit qu'on allait faire quelque chose de plus consensuel" a-t-il expliqué en riant. Bref, au final, Franck Sémonin est certain que ce dernier épisode plaira aux fans. "C'est un bel hommage. Je trouvais ça chouette de réunir les deux équipes, celle de Nice et celle de Bordeaux" a-t-il ajouté.