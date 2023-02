Sarah Fraisou mariée : son chéri grillé sur des sites de rencontres ? La candidate le confronte

La vie amoureuse de Sarah Fraisou ne ressemble à aucune autre. Connue pour ses coups de gueule à répétition à la télévision et sur les réseaux sociaux, la candidate fait également parler d'elle à cause de sa vie sentimentale agitée. Pour rappel, la jeune femme s'est mariée trois fois avant de dire "oui" à Mehdi, son dernier époux.

Forcément, avec tant de mariages à son actif, Sarah Fraisou se fait vanner à longueur de journée. Peu de temps après sa dernière union, des rumeurs ont commencé à circuler. Il se disait notamment qu'un nouveau divorce était inévitable. Fatiguée par tous ces ragots, la principale concernée avait alors réagi.

"Désolée de te décevoir, non. Je ne divorce pas bientôt. Après dans l'avenir je ne suis pas voyante je vous le répète, mais pour l'instant je suis très bien dans mon couple el hamdoullah. Il y a des hauts et des bas comme dans tous les couples, vous dire que c'est wow et que c'est tellement fluide, et que tous les jours on ne s'embrouille pas, non. Ça serait vous mentir. Bien sûr qu'il y a des embrouilles mais tout va bien".

Sarah Fraisou toujours avec Mehdi

Sarah Fraisou, qui ne cesse de perdre du poids, avait peu de temps après continué sa mise au point sur sa supposée rupture. "On va arrêter ça tout de suite. Tout le monde me demande si j'ai divorcé de Mehdi. C'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Non mais sérieux, vous n'êtes pas fatigués ? Il faut arrêter. Dans pas longtemps je vais aller le rejoindre. C'est juste que lui est bloqué à cause de la douane pour son TMax. Moi je suis rentrée à Dubaï pour les travaux de la maison". Voilà qui n'a pas manqué de rassurer ses fans.

D'ailleurs, le couple essaie de fonder une famille. Malheureusement, les tentatives se sont transformées en échec à chaque fois. "Je viens de faire ma quatrième FIV, j'aurais aimé vous partager de la joie mais elle n'a également pas abouti à une fin heureuse, puisque j'ai fait une fausse couche", avait tristement annoncé Sarah au mois de décembre.

La candidate trompée par son mari ?

Cette fois-ci, Sarah Fraisou doit faire face à des rumeurs d'infidélité. Des internautes seraient en effet tombés par hasard sur le profil de son mari sur des sites de rencontres. C'est sur Snapchat que la candidate a reçu l'alerte d'un internaute. "Tu sais que sur les sites de rencontres, il y a des mecs qui mettent la photo de ton mari..."

Finalement, Sarah Fraisou est allée droit au but en confrontant directement Mehdi. "T'es au courant que sur des sites de rencontres, ils mettent tes photos ? Ou tu étais inscrit, non ?" Visiblement, les deux amoureux n'ont pas l'air de vraiment prêter attention aux ragots qui circulent sur Internet et arrivent même à en rire.