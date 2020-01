Sacha Buyse (Secret Story 8) malade et opéré de plusieurs tumeurs, il se confie

C'est une triste révélation que faisait Sacha Buyse sur Instagram début janvier. Celui qui s'est fait connaître lors de la saison 8 de Secret Story révélait avoir été victime de graves problèmes de santé et avoir été opéré de plusieurs tumeurs ces deux dernières années. "J'espère qu'on ne m'annoncera plus qu'il y en a d'autres ailleurs , j'en ai marre de passer ma vie à l'hôpital , d'être suivi de près .. j'ai besoin de souffler. #byebye tumeurs quelles soient begnines ou non , ça a toujours été pris à temps !".

Sacha Buyse opéré de plusieurs tumeurs

L'acolyte d'Eddy s'est confié plus en détails à nos confrères de Purepeople : "J'ai commencé à ressentir des douleurs dans mon estomac quand je mangeais. Au début, je ne me suis pas inquiété, mais au fil des jours, ça devenait de plus en plus intense. J'étais devenu super mince, mon état empirait. Au bout d'un mois, j'ai commencé à vomir du sang. Je suis allé faire une gastroscopie et avec la caméra dans mon estomac, les médecins ont constaté plusieurs kystes et m'ont prélevé un petit morceau de mon estomac. Au retour des résultats, on m'a diagnostiqué une tumeur.". Il suit alors de lourds traitements et enchaîne les allers-retours à l'hôpital depuis 2 ans et demi. Mais on lui diagnostique ensuite des tumeurs bénignes derrière les oreilles et doit à nouveau se faire opérer : "C'était il y a une semaine et demie. Je suis vraiment dans le gaz avec tous les médicaments que je prends".

L'ancien candidat de Secre Story 8 fait de lourdes révélations

Aujourd'hui, l'ancien secrétiste qui avait lancé "Rendez-vous avec Sacha" sur Youtube donne de ses nouvelles : "Je suis encore suivi régulièrement. Je continue d'aller à l'hôpital pour les traitements. Après, ils seront de moins en moins fréquents, mais je serai contrôlé pendant six ans en tout cas. Je n'ai plus rien à l'estomac ni aux oreilles. La meilleure manière de débuter 2020 !" On lui souhaite un bon rétablissement.