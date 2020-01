Sabrina saison 3 : tous les morts de l'épisode 7 bientôt de retour ? Un acteur se confie

Véritable massacre dans l'épisode 7

Vous pensez que les scénaristes de Game of Thrones sont les plus sadiques du monde des séries ? C'est mal connaître ceux de Sabrina, la série de Netflix. On a pu le découvrir dans l'épisode 7 de la saison 3 - récemment mise en ligne sur la plateforme, c'est quasiment l'intégralité du casting qui a été tué.

Prêts à tout pour se venger, Father Blackwood et sa petite bande se sont en effet amusés à faire parler leur folie en supprimant Zelda, Prudence, Mambo Marie, mais également Robin, Nick et... Harvey ! De quoi nous offrir des moments chocs, nous briser le coeur et... nous interroger.

Des morts bientôt de retour ?

Ces morts sont-elles réellement crédibles ? S'il n'est pas rare de voir les scénaristes tuer des personnages principaux dans les séries (poke The Walking Dead), les voir en tuer autant d'un coup et des aussi importants sonnent presque faux. Et ce n'est pas Gavin Leatherwood - l'interprète de Nick, qui nous contredira.

Au micro de TVLine, l'acteur a ainsi partagé sa réaction en découvrant le scénario : "Je leur ai dit 'Ok, comment est-ce que vous allez nous ramener à la vie ? Genre, tout le monde est mort ? C'est sûr que vous ne pouvez pas continuer sans Harvey et Nick. On ne peut pas être morts indéfiniment'".

Un miracle serait-il alors possible dès la future saison 4 ? Gavin Leatherwood n'a bien évidemment pas pu entrer dans les détails, mais il a clairement ouvert la porte à une telle éventualité : "L'une de nos marques de fabrique, c'est que même si vous mourrez dans ce monde, il y a toujours de l'espoir. C'est un monde magique, vous pouvez toujours revenir un jour."

Reste à savoir quand, comment et avec quelles conséquences...