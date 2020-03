Sabrina (Les Vacances des Anges 3) et Zaven de nouveau en couple un an après leur rupture ❤️

Zaven et Sabrina sont tombés amoureux sur le tournage des Princes de l'amour 4. Leur relation a continué après le tournage, mais les deux candidats se sont séparés en 2018... avant de se remettre en couple dans Les Vacances des Anges 3 et de rompre une nouvelle fois début 2019 : "C'est la meilleure chose qui me soit arrivée cette année. Je me suis trompée encore sur lui. Il ne changera jamais, la mythomanie ça ne se guérit pas. Et si c'était que ça... Je dis stop. J'ai perdu 3 ans de ma vie", avait annoncé Sabrina.

Le retour du couple Zaven-Sabrina

Et alors que leur rupture semblait définitive, l'année passée loin l'un de l'autre les a apparemment fait réfléchir et se rendre compte qu'ils n'arrivent pas à vivre séparés. Pour preuve, Sabrina et Zaven sont de nouveau en couple ! Ils ont officialisé leur retour de flamme sur Instagram avec une photo et une vidéo où on peut les voir s'embrasser. Que s'est-il passé ? Les ex-candidats des Vacances des Anges 3 n'ont rien de plus et n'ont pas dévoilé la raison pour laquelle ils se sont réconciliés.