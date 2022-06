Rokudenashi Blues de retour, 22-26 de Tatsuki Fujimoto, la fin de Haikyu... les sorties mangas du mois de juin 2022

Neon Genesis Evangelion Perfect Edition - Tome 1 (Glénat)

Date de sortie : 25/05/2022

Prix : 14,95€

Au programme ? Effectivement, on commence par un manga sorti en mai. Néanmoins, à cause d'un petit souci nous n'avions pas été en mesure de faire notre liste de mangas à découvrir le mois dernier et nous ne pouvions pas passer à côté de cette édition incroyable. Portée par une nouvelle traduction, cette série (découpée ici en 7 tomes) bénéficie de toutes les pages en couleur présentes dans l'édition japonaise, mais également d'un ex-libris collector à chaque tome. Des conditions parfaites pour découvrir cette oeuvre emblématique du Japon qui a révolutionné l'animation dans les années 90 et qu'a parfaitement su retranscrire sur papier Yoshiyuki Sadamoto. Un plaisir visuel de tous les instants à découvrir aussi bien pour sa culture que pour le voyage.

Pour rappel, l'histoire se déroule en 2015 après que les humains se sont réfugiés dans la cité forteresse de Tokyo-3 à la suite du cataclysme du Second Impact et que de mystérieux Anges apparaissent afin de semer la terreur et la destruction. Seule solution pour les éliminer ? Les Evangelion, de gigantesques machines de guerre anthropoïdes. Ne reste plus qu'à leur trouver un pilote.