Rocambole, le Netflix littéraire qui va vous donner envie de lire des séries

Avec l'arrivée de Netflix, d'Amazon Prime Video ou encore de Disney+, les séries ont la cote. Elles sont de plus en plus nombreuses à être proposées et vues par des (centaines de) milliers de téléspectateurs, qu'ils soient chez eux, dans les transports ou ailleurs. A tel point que certains ont même mis la lecture de côté... et s'il était temps de la reprendre ? Et si vous mettiez à lire des séries ? Pas le temps, nous répondrez-vous ? Téléchargez Rocambole !

Rocambole, le Netflix littéraire

Disponible depuis un an, l'application mobile propose de lire 5 minutes de séries littéraires originales par jour sur smartphone ou sur tablette. Parfait lorsqu'on a quelques minutes "à perdre" dans le métro, la salle d'attente du médecin ou pendant une pause café. A l'origine du projet, deux anciens étudiants : Camille Pichon, détentrice du Master d'édition numérique de l'Enssib (École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques), et François Delporte, diplômé de l'école de commerce de Lyon, qui avaient pour ambition de ressusciter le roman-feuilleton.

Le concept : lire des séries en 5 minutes

Ca marche puisque ce "Netflix littéraire" a déjà séduit plus de 15 000 utilisateurs en France. Il propose 60 séries, et deux nouvelles séries originales chaque semaine. Science-fiction, romance, polar... il y en a pour tout le monde. On peut même trouver une série littéraire intitulée Coronavirus, écrite par Neil Jomunsi, qui plonge le lecteur dans un futur où le CoV-41 décime Paris... Et la bibliothèque risque de s'agrandir davantage puisque la start-up vient de lever 350 000 euros. A noter que l'abonnement Premium coûte 3,99 euros par mois, mais vous pouvez tester sans vous abonner : avec Freemium, la lecture du premier épisode de chaque série littéraire se fait gratuitement et sans publicité.