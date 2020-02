Rayane Bensetti : son bel hommage à son père deux ans après sa mort

Rayane Bensetti soutenu par ses abonnés

Comme toujours, le complice de Denitsa Ikonomova a pu compter sur le soutien de ses abonnés et de Malika Ménard : "Jamais. Grosse pensée", "Il sera toujours à tes côtés, il est extrêmement fier de toi, sache-le", "Je suis désolé pour toi @BensettiRayane. Il sera toujours présent toujours à coté de toi", "Il t'aime et veille sur toi, pour toujours et à jamais", "Il sera toujours près de toi.... Pleins de courage", "Courage il veillera toujours sur toi", "Il est présent dans ton coeur ton papounet, dans chaque épreuve il t'accompagne", "On pense fort à lui de là-haut il est très fier de toi comme nous", peut-on lire sur le réseau social à l'oiseau bleu.