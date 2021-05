Rachel Bilson pas sympa sur le tournage de Newport Beach ? "J'espère que j'étais pas si mauvaise"

Rachel Bilson invivable sur le tournage de Newport Beach ? Elle s'excuse

Ben McKenzie (Ryan Atwood), Mischa Barton (Marissa Cooper), Rachel Bilson (Summer Roberts) et Adam Brody (Seth Cohen) étaient les stars de la série Newport Beach (The O.C. en VO). Et apparemment, ils n'étaient pas forcément très faciles à gérer sur le tournage. Rachel Bilson, qui jouait Summer Roberts dont Seth Cohen alias Adam Brody est in love, les acteurs étaient même en couple dans la vraie vie à un moment donné, aurait été difficile à gérer. Elle aurait été parfois aussi peste que son personnage sur le tournage. Au point d'être invivable ? En tout cas, plus de 15 ans après Newport Beach, l'actrice s'est s'excusée pour son comportement passé sur le tournage. Et elle a aussi fait amende honorable pour l'attitude des autres acteurs sur le plateau.

Dans son podcast Welcome to the O.C. Bitches, Rachel Bilson s'est en effet excusée pour elle et pour Ben McKenzie, Mischa Barton et Adam Brody d'avoir été des "petits c***". Elle a avoué à sa co-animatrice Melinda Clarke, qui jouait Julie Cooper : "J'espère que je n'ai pas été aussi mauvaise que ça en a l'air. J'espère que je n'étais pas - parce que je suis vraiment, vous savez, vous êtes influencé, je dirais, par votre environnement".

"Je veux m'excuser publiquement"

Celle qui a ensuite notamment tourné dans Hart of Dixie s'est aussi excusée plus particulièrement envers Tate Donovan. Lui qui jouait Jimmy Cooper avait réalisé un épisode de la saison 3 de Newport Beach. Il a été "un réalisateur merveilleux, un être humain extraordinaire et tout le reste" a expliqué Rachel Bilson, "Donc si jamais j'ai ajouté à la liste des petits c***, je veux m'excuser publiquement". Tate Donovan, présent lors du podcast, a accepté les excuses de la star, en lui assurant qu'elle était un "amour total" à l'époque.

Tate Deonovan avait confié à propos des jeunes acteurs : "Ils ne voulaient tout simplement plus faire la série"

Si Rachel Bilson a tant tenu à s'excuser auprès de Tate Donovan, c'est parce qu'il il avait avoué à Vulture en 2013 que c'était "difficile" de diriger les jeunes acteurs du casting. "Ils ne voulaient tout simplement plus faire la série" avait-il assuré, donc "c'était assez difficile, il était très difficile de travailler avec eux... Mais vous savez comment c'est avec les jeunes acteurs - et je le sais parce que j'ai été l'un d'eux une fois. Quand vous atteignez un certain succès, vous voulez faire autre chose".