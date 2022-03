Playstation Plus fusionne avec Playstation Now : Sony dévoile ses trois nouveaux abonnements

Une page se tourne du côté de Playstation et ce sont les joueurs qui pourraient se frotter les mains. Alors que Sony a encore des difficultés à fournir des PS5 à tous ses clients, la faute à une pénurie de différents composants pour les construire, la firme vient d'officialiser une grande nouvelle.

Playstation fusionne ses services de jeux

Ce mardi 29 mars 2022, Jim Ryan (président et PDG de SIE) a en effet profité du blog officiel de Playstation pour annoncer la fusion en juin prochain de Playstation Plus (service de jeux par abonnement) et Playstation Now (service de streaming de jeux sur console) au "sein d'un tout nouveau service par abonnement PlayStation Plus".

L'intérêt ? Celui d'offrir "davantage de choix aux clients du monde entier grâce à trois paliers d'abonnement", en proposant "du contenu de qualité, choisi avec soin, mais également des jeux diversifiés". Des déclarations prometteuses sur le papier, mais dans les faits, cela se traduira comment ? Ca tombe bien, on a déjà la réponse.

S'il faudra attendre encore quelques semaines pour profiter de ce nouveau service qui sera lancé progressivement à travers le monde (d'abord l'Asie, puis l'Amérique du Nord, l'Europe et enfin le reste du globe), Playstation a déjà dévoilé ses trois nouveaux paliers d'abonnement avec tous leurs avantages en fonction de nos envies et notre façon de jouer.

Trois abonnements différents pour toujours plus de jeux

1) Playstation Plus Essential

- Prix : 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 59,99 € par an

- Avantages : Il s'agit en réalité du même palier que l'actuel Playstation Plus avec donc : deux jeux téléchargeables chaque mois, des réductions exclusives, le stockage dans le cloud pour les sauvegardes de jeu et l'accès au multijoueur en ligne. Et pour info, il est bien évidemment précisé ceci : "Les abonnés PlayStation Now passeront à PlayStation Plus Premium sans coût additionnel dès que le nouveau service sera disponible."

2) Playstation Plus Extra

- Prix : 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 99,99 € par an

- Avantages : comporte les avantages de Plus Essential + un catalogue d'environ 400 des meilleurs jeux PS4 et PS5 (hits du catalogue de PlayStation Studios et des partenaires tiers de Sony). Bonus non négligeable : les jeux du palier Extra pourront être téléchargés pour jouer hors ligne.

3) Playstation Plus Premium

- Prix : 16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 119,99 € par an

- Avantages : comporte les avantages de Plus Essential & Plus Extra + environ 340 jeux supplémentaires. Parmi eux, des jeux PS3 disponibles via le streaming dans le cloud, mais également un catalogue de grands classiques, disponibles en streaming ou en téléchargement parmi les jeux PlayStation, PS2 et PSP. Parfait pour les nostalgiques. Enfin, il est indiqué que des versions d'essai à durée limitée seront également proposées afin de permettre aux joueurs de tester avant d'acheter.

Il faudra patienter encore quelques semaines avant d'avoir le droit à davantage de détails sur cette offre, mais Sony a néanmoins promis qu'au lancement de ces nouvelles formules, des titres comme Death Stranding, God of War, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 et Returnal seront disponibles. En même temps, l'inverse aurait été décevant.