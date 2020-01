Play : qui est Alice Isaaz, la révélation du film ?

- En 2014, elle interpréte le rôle d'Elie dans la comédie Fiston avec Kev Adams et Franck Dubosc. La même année, elle est castée par Kim Chapiron pout la Crème de la Crème. En 2018, on la retrouve au côté d'un autre Franck, à savoir Franck Gastambide dans La Surface de Réparation.

- Dans Play, Alice Isaaz est la seule du casting à jouer son personnage de l'âge de 16 à plus de 30 ans. Alors que le personnage de Max Boublil est interprété par un acteur plus jeune lors des séquences années 90, Alice Isaaz, lunettes rondes et queue de cheval de lycéenne, est parfaitement crédible en adolescente bien qu'elle ait une dizaine d'années de plus.

Play, actuellement au cinéma.

Le Match ou Next de Max Boublil et Alice Isaaz.