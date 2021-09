Pitch Perfect de retour : une série centrée sur Adam Devine en préparation

Comme dirait une célèbre philosophe : "Y a des news qui rendent le smile". L'information a été officialisée ce mardi 21 septembre 2021, la célèbre saga cinématographique The Hit Girls (ou Pitch Perfect en VO) va prochainement revenir sur nos écrans. Le twist ? Le nouveau projet prendra la forme d'une série à destination de la plateforme Peacock et ne sera plus porté par Anna Kendrick mais par l'acteur Adam Devine.

Adam Devine dans un spin-off de Pitch Perfect

Selon Variety, le comédien - présent dans les deux premiers films, reprendra en effet son rôle de Bumper Allen. Tandis que l'action se déroulera plusieurs années après les événements du troisième épisode de la franchise, on retrouvera Bumper en train de tout essayer pour faire décoller sa carrière en Allemagne après avoir découvert que l'une de ses chansons est devenue un vrai tube à Berlin. Autrement dit, la musique aura à nouveau une place importante dans l'histoire.

Pour l'heure, on ne sait pas si d'autres membres historiques du casting seront également présents - on se souvient que Rebel Wilson aka Fat Amy incarnait son love-interest, mais il a déjà été annoncé qu'Elizabeth Banks - qui incarnait une commentatrice et était la réalisatrice du second film, servira de productrice. De même, c'est Megan Amram (scénariste sur Parks and Recreation, Les Simpson, The Good Place) qui a été choisie pour showrunner cette fiction. Du beau monde devant et derrière la caméra, on ne peut qu'être hypé !

L'acteur à deux doigts de passer à côté du rôle

Pour l'anecdote, Adam Devine et Pitch Perfect, c'est une histoire qui aurait pu ne jamais voir le jour. La raison ? Comme il l'a confié auprès de E! News, il ne savait pas qu'il s'agissait d'un film musical au moment de sa première audition en 2012, "Je pensais qu'il s'agissait d'un film sur le baseball et je n'avais donc pas réalisé qu'il y aurait du chant dedans. Quand je m'y suis rendu, il y avait alors tous ces mecs sexy en train de chanter, je me suis dit, 'Oh, je suis dans la mouise'".

Mais alors, comment a-t-il réussi à avoir le rôle ? Encore aujourd'hui, le comédien n'en a aucune idée. "[Les directeurs de casting] m'ont demandé de chanter et j'ai répondu, 'Je ne suis pas vraiment un chanteur...', ce à quoi ils m'ont repris, 'Tu dois quand même chanter une chanson', a-t-il poursuivi. Du coup j'ai chanté 'Whatever happened to predictability? The milkman, the paperboy or the evening TV' qui sont les paroles du générique de La Fête à la maison. Je ne sais pas comment j'ai eu ce rôle".

Une nouvelle preuve que le destin fait bien les choses parfois.