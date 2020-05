PewDiePie : pourquoi ses lives se feront désormais exclusivement sur Youtube

Entre PewDiePie et Youtube, les relations n'ont pas toujours été au beau fixe. Après plusieurs vidéos polémiques datant de janvier 2017 dans lesquelles le vidéaste tenait des propos injurieux et racistes, Youtube décidait de lui retirer des contrats. Après s'être excusé à plusieurs reprises et s'être assagi, le youtubeur semble à nouveau être rentré dans les petits papiers de Youtube. Ce lundi 4 mai 2020, on a en effet appris qu'ils avaient signé un accord d'exclusivité concernant les lives du youtubeur le plus populaire au monde.

PewDiePie signe un accord d'exclusivité avec Youtube

Ceux-ci se feront désormais uniquement sur Youtube ! Dans un communiqué paru ce lundi, Youtube justifie son choix par le fait que le youtubeur "a amassé 104 millions d'abonnés et généré plus de 25 milliards de vues à ce stade. C'est bien plus que toute autre chaîne YouTube pilotée par un seul individu". De son côté, Felix Kjellberg voit cet accord comme une suite logique à sa carrière : "YouTube a été mon foyer depuis plus de dix ans maintenant et la diffusion en direct sur la plateforme me semble naturelle, car je continue à chercher de nouvelles façons de créer du contenu et d'interagir avec les fans du monde entier".

Des lives uniquement sur Youtube

S'il a annoncé vouloir faire une pause début 2020, il a plein de projets sur la plateforme, dont les live : "La diffusion en direct est une chose sur laquelle je me concentre beaucoup en 2020 et au-delà, donc être capable de s'associer avec YouTube et d'être à la pointe des nouvelles fonctionnalités des produits est spécial et excitant pour l'avenir". Voilà qui devrait déplaire à d'autres plateformes comme Twitch...