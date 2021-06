Panic : une saison 2 et des spin-offs possibles ? La créatrice donne des infos

Une saison 2 pour Panic ?

Alors que The Wilds reviendra prochainement avec sa saison 2 sur Amazon Prime Video, l'avenir de Panic reste encore incertain. Rien d'alarmant puisque la série est sortie sur la plateforme il y a quelques jours seulement. La fin de la saison 1 laisse quand même une grande porte ouverte à une saison 2 puisqu'on comprend que le jeu flippant n'est pas totalement terminé. Heather, Dodge, Natalie, Bishop, Ray et les autres pourraient donc très bien revenir pour une nouvelle partie.

En attendant d'en savoir plus, Lauren Oliver, la créatrice de la série Panic et l'auteure du roman dont elle est adaptée, a révélé, en interview avec Cinema Blend, qu'elle a envisagé d'écrire une suite à son best-seller : "J'espère vraiment que l'histoire va continuer. J'espérais pouvoir écrire la suite du livre (...) Si nous continuons, ça ne sera pas une suite brouillon. Il y a une tonne d'éléments qui n'ont pas pu être inclus dans la saison 1, comme l'origine des règles du jeu et ce qui arrive après, mais nous verrons." On croise les doigts !

Des spin-offs déjà dispo

Lauren Oliver a aussi publié trois spin-offs racontés par trois acteurs du show d'Amazon Prime Video, Olivia Welch (Heather), Ray Nicholson (Ray), et Camron Jones (Bishop), sur la plateforme Audible. Les histoires de Panic : Ghosts and Legends suivent à chaque fois un ancien joueur (le bad boy, la pom-pom girl sous-estimée, le gentil garçon sans prétention) connectés de près aux mystères du game Panic et au courant de tous les secrets. Ces spin-offs pourraient être développés en série, non ?