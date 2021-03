Otta (The Voice 2021) : Vianney, son parcours, Cold Hearted... Il se confie en interview

Purebreak : Vianney a pleuré pendant ta prestation. Tu t'attendais à autant émouvoir l'un des coachs de The Voice 2021 ?

Otta : Non, pas du tout. C'est vrai que quand on est sur la scène de The Voice 2021, on ne se rend pas forcément compte de tout, tout de suite, avec l'adrénaline, les lumières... Mais quand j'ai vu Vianney se retourner, j'ai vu qu'il était au bord des larmes, ému, qu'il avait compris ce que j'avais mis dans cette prestation. Et ça m'a beaucoup touché.

D'où te vient ta passion pour la musique ?

Ca fait plusieurs années, depuis tout petit déjà, à l'Ile Maurice où j'ai grandi, la musique était ma passion. Là-bas, la musique fait partie intégrante de la vie de tous les jours, elle est partout.

Tu as expliqué avoir signé un contrat de musique à 20 ans. Comment ça s'était passé ?

Absolument, j'étais très jeune quand j'ai signé pour la première fois avec une maison de disques. Mais je pense que j'étais trop jeune à l'époque. Je n'ai pas forcément fait des musiques qui me correspondaient complètement. Du coup, j'ai préféré arrêter et mettre la musique de côté pour me lancer dans la restauration, où j'ai pu travailler avec des grands noms. C'est une expérience qui m'a beaucoup apporté.

Dans ton portrait, on a aperçu Azza, qui est aussi dans The Voice 2021. Vous vous connaissez ?

Oui effectivement, avec Azza, on se connaît, on a travaillé en studio ensemble. On a écrit tous les deux des chansons l'un pour l'autre. Et on a aussi travaillé pour une artiste qu'on aime tous les deux beaucoup : Anabel.

Peux-tu nous parler du titre Cold Hearted, devenu un feat. avec Thoj ?

Bien sûr. Au départ, c'était un morceau que j'avais fait seul. C'était très différent de la dernière version. Puis Thoj, qui est un DJ reconnu, signé chez 96 Musique, le même label que The Avener, a sorti une réédition en mode électro. Et cette nouvelle version a beaucoup plu. On a alors pris contact pour un featuring et ainsi mêler nos deux univers ensemble, en reprenant tous les deux la chanson.