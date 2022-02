Nintendo Direct : Mario Strikers, grosse mise à jour pour Mario Kart, Disney Speedstorm, Wii Sports 2... Le récap des annonces

Nintendo a largement misé sur son héros légendaire Mario pour son Nintendo Direct ce 9 février 2022. Si de nombreuses annonces ont été faites, les gamers retiennent surtout le retour de Mario Strikers avec son battle League Football. Pas de Mario Kart 9 en revanche (et grand silence pour Zelda Breath of the Wild 2 ou Bayonetta 3) mais le jeu de course va avoir droit à un gros DLC avec 48 nouveaux circuits. Ajoutons à ça la présentation de Xenoblade Chronicles 3, de Nintendo Switch Sports aka Wii Sports 2, de Disney Speedstorm ou encore des news de Kirby et le Monde Oublié et Splatoon 3... Le récap des annonces.

On reste avec Mario, mais pas pour Mario Kart 9 mais toujours Mario Kart 8 qui va avoir droit à un méga DLC et l'ajout de 48 courses. En gros, on aura désormais accès à tous les circuits des anciens jeux de la saga, bien entendu remasterisés. Ils débarqueront 6 par 6 six, jusqu'en 2023. Les abonnés du Nintendo Switch Online et de l'Expansion Pack y auront droit gratuitement. Pour les autres, comptez 24,99€.

La Switch va vous faire transpirer Sport toujours avec une suite. Wii Sports se décline et devient Nintendo Switch Sports. Au menu, six sports pour commencer : tennis, foot, chambara, volley, badminton et bien sûr bowling. Des ajouts sont attendus puisqu'il est déjà question de golf à venir.

Date de sortie : 29 avril 2022.

Autre annonce bien cool avec Disney Speedstorm, une sorte de Mario Kart dans l'univers de Mickey mais aussi de Pixar. A vous les courses fun avec tous les personnages sur fond de baston. Un jeu dispo sur Switch mais aussi sur toutes les autres consoles, mais aussi sur PC.

Date de sortie : été 2022.

Mais aussi... Les grosses licences et les rééditions ne sont pas oubliées avec Xenoblade Chronicles 3 (septembre 2022), Fire Emblem Warriors : Three Hopes (24 juin 2022), Splatoon 3 (attendu à l'été 2022), Kirby et le Monde Oublié (le 25 mars 2022), Portal (courant 2022), Assassin's Creed The Ezio Collection (17 février 2022), Chrono Cross (7 avril 2022)...

Ce Nintendo Direct a aussi montré quelques images des prochains jeux. Citons LEGO Brawls, un jeu de plateformes multijoueur attendu cet été, Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, jeu de combat vénère dont la sortie est fixée au 10 juin, Two Point Campus, un jeu de construction et de gestion de campus (17 mai), ou encore Zombie Army 4: Dead War (26 avril). En 2022 encore, la Nintendo Switch devrait chauffer. Les gamers attendent tous ces nouveaux jeux avec impatience !