Ninja : "Fortnite est en train de s'effondrer"

Ninja lassé de Fortnite

C'est lors d'un stream avec TimTheTatman ce 6 janvier 2020 que Ninja a taclé Fortnite. Tyler Blevins de son vrai nom a beau avoir connu le succès grâce au Battle Royale d'Epic Games, aujourd'hui, le YouTubeur américain n'aime plus le jeu vidéo autant qu'à ses débuts. Le streamer qui a quitté Twitch pour Mixer, la plateforme de Microsoft, a en effet poussé un coup de gueule contre le jeu à cause des bugs non corrigés.

"Pourquoi mon jeu freeze ?" a lancé Ninja, qui s'est laissé séduire par Apex Legends, avant d'ajouter : "Je panique en ce moment, Fortnite est en train de s'effondrer. Les développeurs sont partis, ils n'ont pas mis à jour leur jeu une seule fois. Apparemment, le jeu se détériore lentement quand il n'y a pas de mises à jour". "Mon jeu lag, j'ai des freezes, des chutes d'IPS tout le temps, genre... revenez (Epic Games), mettez le jeu à jour" a-t-il même déclaré.

"Je ne m'amuse pas"

Celui qui est aussi devenu ambassadeur d'adidas a même lâché pendant son live : "Je ne m'amuse pas, je ne m'amuse pas". "Ajoutez de la mobilité au jeu s'il vous plaît" a également supplié Ninja. Mais ce n'est pas parce que la star du web râle sur les bugs de Fortnite qu'il veut pour autant tester d'autres jeux vidéo. A propos d'Escape From Tarkov, il a assuré ne pas vouloir y jouer : "Il y un un pourcentage de chance négatif que j'essaye ce jeu de m*erde"...