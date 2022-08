Niia Hall : que devient-elle depuis son buzz en 2013 ?

Elle a finalement accepté et ne le regrette absolument pas ! "Je viens d'un quartier, je m'y connais très très bien, je trie mes poubelles. Dans le film, on fait comprendre par le biais de manifestations et de plein d'autres choses, qu'on est en train de faire n'importe quoi avec la planète et que les générations qui arrivent doivent se bouger !", déclare la jeune actrice.

Niia Lyna a aussi une chaîne Youtube sur laquelle elle se dévoile sans filtre et compte plus de 10 500 abonnés.

On peut dire qu'elle a parfaitement réussi sa reconversion !