Nice-OM : Dimitri Payet blessé par un supporteur, bagarre générale sur la pelouse et match annulé

Plus d'un an que les supporteurs attendaient de pouvoir retourner dans les stades de foot afin de soutenir leurs équipes, la faute à l'épidémie de Covid-19. Malheureusement, il faut croire que certaines personnes n'ont pas profité de cet éloignement temporaire pour mettre leur cerveau à l'endroit. Comme on a pu le découvrir ce dimanche 22 août 2021, à l'occasion du match de Ligue 1 entre Nice et l'OM, de nombreux fans des Aiglons ont eu un comportement déplorable.

Un affrontement intense sur la pelouse

Tandis que Nice menait 1 but à 0, l'arbitre Benoît Bastien a finalement été contraint d'arrêter la rencontre à la 75ème minute. En cause ? A la suite d'un projectile reçu dans le dos qui l'a mis à terre, Dimitri Payet n'a pas hésité à répliquer en renvoyant cet objet en direction des concernés (la tribune Sud). Et sans surprise, ça n'a pas fait plaisir aux "supporters" qui ont alors rapidement envahi la pelouse afin d'en découdre avec le joueur et ses coéquipiers.

Débordés par cet envahissement de terrain soudain, les membres de la sécurité n'ont rien pu faire pour empêcher l'équipe de l'OM d'être victime de coups de la part des "supporteurs" et possiblement de certains joueurs de Nice. Les tensions étaient si fortes que l'on a même pu voir l'entraîneur Jorge Sampaoli (OM) tenter de protéger ses troupes, tandis qu'un membre de son staff semble avoir de son côté mis K.O. un fan niçois.