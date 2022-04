NCIS saison 19 : un nouveau personnage très spécial va débarquer, un final façon X-Files ?

Actuellement diffusée sur CBS aux USA et sur M6 en France, la saison 19 de NCIS va prochainement accueillir un nouveau personnage. C'est Deadline qui a récemment dévoilé l'information, la comédienne Teri Polo - que l'on a notamment pu suivre dans The Fosters et Good Trouble, a en effet été recrutée afin d'incarner une héroïne très spéciale.

NCIS entre dans le paranormal avec une nouvelle héroïne

Selon les rares informations déjà connues, il a en effet été révélé que l'actrice se glissera dans la peau de Vivian Kolchak, une ancienne agent du FBI qui, à la suite de son divorce, a quitté le Bureau afin de devenir une enquêtrice paranormale pour le compte du Département de la Défense. L'intérêt de mentionner qu'elle a divorcé ? C'est très simple, il s'agira en réalité de l'ex-femme d'Alden Parker, le nouveau boss de la team incarné par Gary Cole.

Pour l'heure, on ne sait pas encore comment les deux ex vont se retrouver à l'écran, ni quelles seront les conséquences de ces retrouvailles dans la série (leurs deux branches de métiers n'ont absolument rien à voir), mais on peut déjà s'attendre à quelques surprises. Et pour cause, présentée comme "récurrente" dans la série, cette nouvelle héroïne façon Scully et Mulder de X-Files débarquera pour la première fois lors du dernier épisode de la saison 19 qui sera diffusé le 23 mai 2022 aux USA et reviendra ensuite au début de la saison 20, qui a été officiellement commandée par CBS. Autrement dit, préparez-vous à un gros cliffhanger et à un nouveau fil rouge passionnant dans NCIS !

McGee, Torres, Jessica & cie vont-ils enquêter sur un alien sous-couverture pour la marine ? A suivre.