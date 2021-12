Nathalie (L'amour est dans le pré 2021) : une remarque de Karine Le Marchand toujours pas digérée ?

L'amour est dans le pré 2021 : Nathalie poste un message qui laisse entendre qu'elle n'a pas digéré les mots de Karine Le Marchand

Dans L'amour est dans le pré 2021 sur M6, Nathalie avait raconté son passé de femme battue et escroquée. L'agricultrice n'arrivait donc pas à s'ouvrir à ses prétendants dans les épisodes de l'émission présentée par Karine Le Marchand, et certains internautes la trouvaient "froide" et "distante". Karine Le Marchand lui avait même expliqué : "Il faut que tu prennes des cours d'amabilité aussi. Tu parles pète-sec. On ne peut pas tout dire, on n'est pas des enfants de 5 ans. (...) Il faut peut-être que tu fasses un travail de réparation avant de rencontrer quelqu'un. Tu ne peux pas faire payer aux hommes ce que tu as subi. Je sais que tu n'es pas méchante, mais tu n'es pas prête".

Sur son compte Instagram, Nathalie qui avait répondu aux critiques sur sa prétendue froideur dans ADP a posté un message qu'elle a reçu de la part de l'association Brisons le silence. Un message partagé qui semble montrer qu'elle a encore du mal à digérer les paroles de Karine Le Marchand : "Nous ne sommes pas d'accord avec Karine concernant Nathalie. Nathalie est une très belle personne, une battante, toujours gaie et une ancienne victime comme nous. Nous ne pouvons pas accepter qu'on lui donne des leçons sans savoir ce qu'est une victime".

"Quand nous avons connu la souffrance, il est difficile de refaire confiance. On le voudrait pourtant, on essaye, mais il y a cette peur qui est en nous et c'est normal après ce qu'on a subi", donc "on a pas de leçon à lui donner, c'est déjà difficile pour elle d'être au devant de la scène" médiatique est-il précisé. "Nathalie, nous, associations d'anciennes victimes, nous sommes là pour toi, tu es formidable et nous t'aimons. Tu es une guerrière comme nous, ne change rien tu es remarquable" continue le mot.