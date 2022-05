NasDas casse Snapchat : l'influenceur a offert plus de 15 000€ à ses abonnés, par pure générosité

Son pseudo ne vous dit peut-être pas grand chose et pourtant, NasDas (Nasser de son vrai nom) est l'un des influenceurs les plus puissants du moment. Fort de ses 2,9 millions d'abonnés sur Snapchat - un compteur qui explose toujours plus chaque jour et qui pourrait atteindre les 4 millions d'ici l'été, le jeune homme de 25 ans est devenu le grand frère préféré des jeunes en quelques mois seulement.

Qui est NasDas ?

Son créneau ? Il met en avant sa ville (Perpignan), son quartier (Saint-Jacques) et surtout le quotidien de ses habitants à travers des Snaps toujours très forts. Et pour cause, NasDas n'hésite jamais à montrer la réalité d'une ville dirigée par un maire issu du Rassemblement National et à se mettre en scène auprès de son équipe - composée notamment de Tounsi, Samos, BillyDZ, l'homme masqué, 4BDV ou encore Cappuccino, afin d'aider une population dans le besoin.

Un naturel bluffant et une bonne humeur communicative à l'origine de son succès - il a notamment acquis une certaine crédibilité auprès de rappeurs importants comme Kaaris, l'Algerino ou encore Soolking, et une générosité qui n'a aucune limite. Comme il le confiait en mars dernier à Usbeketrica, "Je dois être à 230 000€ en virements bancaires", autrement dit en distributions de billets ou de cadeaux sous la forme de dons auprès de familles nécessiteuses, de rémunérations pour des petits boulots de nettoyage de la ville ou de financements pour l'évolution de son quartier.

L'influenceur régale ses abonnés en dévoilant son code de carte bancaire

Des sommes toujours très importantes qu'il peut se permettre grâce à ses nombreux partenariats (les marques se battent pour apparaître dans ses stories vues en moyenne 2,5 millions de fois), et une générosité à l'image de Mr Beast aux USA qui a fait s'affoler les réseaux sociaux ce lundi 2 mai 2022. La raison ? NasDas avait cette fois-ci promis d'y dévoiler le code de sa carte bancaire en direct sur son compte Snapchat afin de permettre à ses abonnés de se faire plaisir entre 18h et 20h30. Le twist ? Son budget était de 15 900€ et un certain plafond par personne (on parle de 250€) était instauré afin de donner une chance à plusieurs d'entre elles.

Une offre aussi folle qu'inattendue qui a logiquement explosé tous les compteurs. Comme l'a régulièrement dévoilé l'influenceur au cours de la soirée, l'impatience des fans lui a permis de réaliser des audiences inédites et spectaculaires avec des Snaps (vidéos) qui étaient parfois vus plus de 100 000 fois en moins d'une minute : "Il y a tellement trop de monde dans mes stories que mon téléphone s'éteint et se rallume".

Autant dire que lorsque NasDas a finalement dévoilé le fameux code, le chaos s'est immédiatement emparé de l'application avec 1 million de vues en 10 minutes et 1 100 000 captures d'écran de son code en 30 minutes seulement. "Je sais pas si vous vous rendez-vous compte. Est-ce que sur Snap, on a déjà vu ses scores là ?, s'est-il notamment affolé en découvrant les chiffres et l'afflux de commandes. J'ai eu des personnes au téléphone, très sérieuses, qui m'ont dit que c'était des records."