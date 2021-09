Narcos - Mexico saison 3 : Netflix confirme la fin de la série, premier trailer dévoilé

Le mois de septembre vient à peine de débuter, mais on a déjà hâte d'être en automne. La raison ? Comme vient de l'annoncer Netflix , c'est le 5 novembre 2021 que la saison 3 de Narcos : Mexico sera ajoutée au sein de son catalogue. Une bonne nouvelle ? Oui, mais accompagnée d'une moins bonne : il s'agira des derniers épisodes de la série !

Une saison 3 explosive

Heureusement, Narcos : Mexico devrait partir de la plus belle des façons. Comme on peut le découvrir dans un premier teaser (voir dans notre diaporama), suite à l'éclatement de l'empire de Felix, le pays sera plongé au coeur de terribles tensions, "c'est une guerre qui va changer le Mexique et le trafic de drogue à tout jamais".

Située dans les années 90, l'intrigue verra ainsi les anciens cartels faire face à l'émergence de nouvelles têtes, tandis que les forces de l'ordre tenteront une nouvelle fois de mettre fin à leurs activités. Le problème, sans grande surprise, c'est que cela aura pour unique conséquence la montée en puissance de la violence qui fera couler le sang comme jamais. Oui, préparez-vous à énormément d'action et encore plus de pertes...

Nouvelles têtes au casting

Pour l'anecdote, cette saison 3 mettra en scène trois nouveaux personnages. Luis Gerardo Méndez (Charlie's Angels) incarnera Victor Tapia, un flic de Juarez touché par un dilemme moral, Alberto Guerra (Crime Diaries: The Candidate) interprétera Ismael "El Mayo" Zambada, un trafiquant de drogue indépendant qui a progressivement fait son trou, et Luisa Rubino (Simply Maria) se glissera dans la peau d'Andrea Nuñez, une jeune journaliste ambitieuse prête à enquêter sur une histoire de corruption, ce qui pourrait l'amener sur un terrain dangereux.

Narcos : Mexico prendra fin le 5 novembre 2021 sur Netflix.