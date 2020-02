MrBeast : le youtubeur gagne des millions de dollars... en les donnant

Parmi les youtubeurs les plus généreux se trouve sans aucun doute MrBeast. De son vrai nom Jimmy Donaldson, le vidéaste américain s'engageait récemment pour récolter 20 millions de dollars et aider l'ONG "National Arbor Day Foundation" à planter 20 millions d'arbres. Mais si ce geste a beaucoup fait parler, c'est loin d'être le premier. Dans ses vidéos, il lui est arrivé de donner de milliers de dollars aux streamers sur Twitch, de donner des produits de première nécessité pour une valeur de 100 000$ à des refuges pour sans-abri, de faire un don de 32 000$ au Veterans Army Wounded Warrior Program qui s'occupe des vétérans américains blessés au combat, de donner 70 000$ à l'Hôpital de recherche pour enfants Saint Jude à Memphis (Tennessee) ou encore 10 000$ dans un refuge pour animaux à Los Angeles.

Comment MrBeast gagne de l'argent en le donnant

Mais comment fait-il pour donner autant d'argent ? Le youtubeur a répondu dans une vidéo, expliquant d'où lui vient sa richesse : "Si vous voulez le secret spécial, si vous voulez savoir d'où tout cela vient – mes parents ne sont pas si riches. Je n'ai que 20 ans, chaque dollar que j'ai gagné est venu de YouTube, et YouTube paie juste mieux que vous ne le pensez." Tout a commencé lorsque Quidd, une application de trading et de collecte virtuelle lui a envoyé 10 000 $ en argent de parrainage. Il "est alors immédiatement sorti et l'a donné à un sans-abri".

Quidd a alors continué à parrainer ses vidéos en lui envoyant de l'argent, et le youtubeur continuait à distribuer l'argent. Une collaboration qui a attiré d'autres marques comme Honey, une extension de navigateur pour le couponnage ou encore AdSense, voulant travailler avec lui. Plus les marques veulent travailler avec lui, plus ses vidéos font des vues et lui rapportent de l'argent. Aujourd'hui, ses vidéos atteignent des millions de vues en quelques jours. Bref, c'est un cercle sans fin.