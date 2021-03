Moxie : Patrick Schwarzenegger donne son avis sur Mitchell (et comme toi, il n'a pas kiffé)

Avec Moxie, Netflix et l'équipe du film veulent envoyer un message clair aux jeunes et notamment aux jeunes filles comme l'on confié Amy Poelher et Josephine Langford. Puisqu'il faut bien un "méchant", c'est Patrick Schwarzenegger qui endosse ce rôle dans le film. Il incarne Mitchell Wilson, capitaine de l'équipe de football américain qui va se confronter aux héroïnes et même les harceler (et pas que). Bref, un personnage détestable... même pour son interprète.

"Il est répugnant à tellement de niveaux"

Interrogé par Screenrant, Patrick Schwarzenegger a confié avoir eu du mal avec le personnage de Mitchell dans Moxie. "Ça a été difficile car je n'étais pas très excité à l'idée de le jouer. Je ne suis pas habitué à ce genre de personnage" a expliqué l'acteur, fils d'Arnold Schwarzenegger. "Cette fois, c'était un peu compliqué car c'est un film sur le lycée qui va être vu par de jeunes ados. Nous voulions qu'ils apprennent et soient motivés par cette histoire, que ça les inspire pour utiliser leur voix (...) Ça craint de jouer le méchant et un mec complètement horrible. Il est répugnant à tellement de niveaux donc ce n'était pas facile" a-t-il avoué. Au final, l'acteur de 27 ans vu aussi dans le film Midnight Sun confie être quand même heureux d'avoir participé au film, rien que pour le message qu'il envoie.

Dans son interview, l'acteur a aussi confié qu'avant son audition, il n'avait aucune idée du personnage qu'il allait jouer et que l'équipe de casting lui avait d'abord décrit le personnage comme quelqu'un de "très apprécié, charmant" donc "un peu l'opposé de ce qu'il est vraiment". C'est ensuite qu'on lui a demandé de jouer un personnage méchant et manipulateur. Patrick Schwarzenegger a aussi expliqué qu'il a pu compter sur l'aide d'Amy Poehler pour jouer Mitchell. "Elle était là pour me pousser a être encore plus un c*nnard (...) C'est ça qui est super quand votre réalisateur est aussi un acteur" a-t-il déclaré.

Moxie est à voir sur Netflix.