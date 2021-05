Mortal Kombat : une Fatality a manqué de faire vomir un des acteurs du film

Sub-Zero, le Michael Jackson de Mortal Kombat

Joe Taslim (The Raid, la série Warrior, Fast and Furious 6) est dans la nouvelle adaptation cinéma de Mortal Kombat (voir la vidéo en début de cet article). Pour l'acteur et athlète indonésien, c'est un rêve devenu réalité. "Voir Joe Taslim en action de près est choquant" nous explique Mehcad Brooks qui incarne Jax. "C'est comme de voir Michael Jackson en action au pic de sa carrière. Ses combats sont de véritables danses".

C'est un rêve éveillé" poursuit Joe Taslim. "Je n'en revenais pas lorsque l'on m'a appelé pour me proposer le rôle. Je suis né en Indonésie, à Sumatra du Sud, sur une île pauvre, pas dans une ville et 25 ans plus tard, j'incarne mon personnage préféré. J'ai grandi en jouant au jeu mais je n'avais pas de console. Je devais aller chez mes copains pour jouer".

Quand on a demandé qui était le plus grand fan du jeu, Josh Lawson (qui incarne Kano) nous a répondu : "Joe, sans hésitation. C'est aussi le plus fort au jeu. Il nous a tous mis une raclée"

Mortal Kombat est actuellement disponible en VOD.