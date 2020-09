Mort de Ruth Bader Ginsburg : qui est la juge à qui les stars US rendent hommage ?

Ce samedi 19 septembre 2020, les Américains sont en deuil. Et pour cause, la juge Ruth Bader Ginsburg est morte ce 18 septembre 2020 des suites d'un cancer du pancréas, le même cancer qui a coûté la vie à Bertrand-Kamal (Koh Lanta). Barack Obama, Orlando Bloom, Ashley Benson, Gal Gadot, Vanessa Hudgens, Jessie Williams... les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux. Pharrell Williams a salué "un véritable géant", alors que Cara Delevingne accumule les qualificatifs : "Pionnière. Icône. Légende. Modèle. Combattante. La vraie définition d'une femme autonome.".

Les hommages de stars se multiplient pour Ruth Bader Ginsburg

Jennifer Lopez, qui a eu l'honneur de la rencontrer avoue avoir le "coeur brisé" à l'annonce de sa mort. Egalement très touchée par cette disparition, Priyanka Chopra écrit : "Ton impact et ta contribution ne seront jamais oubliés. Merci, RBG. Ton héritage continue de vivre. Reste en paix". Robert Downey Junior préfère se souvenir de l'une de ses phrases les plus célèbres : "Battez-vous pour les choses qui comptent pour vous, mais faites-le de manière à inspirer les autres pour qu'ils vous rejoignent."

Anti-Trump, défenseuse des droits des femmes, de l'avortement... Qui était-elle ?

Alors que les hommages se multiplient, une question se pose pour les Français, qui la connaissaient moins : mais qui était-elle ? Juge démocrate à la Cour Suprême, Ruth Bader Ginsburg était une figure historique. Grande féministe et défenseuse de l'avortement, elle s'est publiquement prononcée contre Donald Trump, qu'elle avait qualifié d'"imposteur" en 2018. Demi Lovato la qualifie de "super-héros" : "Elle a passé chaque jour de sa vie à se battre pour l'égalité des droits, les droits des femmes, les droits des LGBTQ+, un système de santé abordable ET PLUS...". Vous l'aurez compris : elle a mené de nombreux combats, ce qui lui vaut une admiration sans borne. Selon sa petite-fille Clara Spera, son dernier souhait était de ne pas être remplacée jusqu'à que c'un nouveau président soit élu. Nombreux ont d'ailleurs appelé à aller voter le 3 novembre prochain en son honneur.