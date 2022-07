Mort choquante durant un tournage : un membre d'une série culte assassiné sur le plateau

Quelques mois après le drame qui a frappé le tournage du film Rust qui a vu Alec Baldwin tuer accidentellement la directrice de la photographie avec une arme censée être pourtant chargée à blanc, c'est au tour de la série New York, crime organisé (Law & Order: Organized Crime en VO), le spin-off de New York, unité spéciale porté par Chris Meloni (Elliot Stabler) et diffusé sur la chaîne 13e rue en France, d'être touchée par une tragédie.

Un membre de Law & Order: Organized Crime assassiné

C'est le New York Times qui a dévoilé la triste information, Johnny Pizarro - un membre de l'équipe technique, a été assassiné ce mardi 19 juillet 2022 alors qu'il travaillait sur la série. Agé de 31 ans, il avait notamment pour missions de réserver des places afin de permettre le tournage des scènes dans les rues (éviter que des voitures ou passants ne se trouvent dans le champ), mais également de veiller sur le matériel utilisé.

D'après les premiers détails, Johnny Pizarro aurait été retrouvé dans sa voiture à la section Greenpoint de Brooklyn aux alentours de 5h du matin, victime de nombreux coups de feu dans la tête et le cou. Pour l'heure, aucune arrestation n'a encore été faite et il n'est donc pas certain que cette mort soit liée au tournage de New York, crime organisé.

Vive émotion au sein de la production

Malgré tout, NBC et Universal Television - qui produisent la série, ont tenu à partager leur émotion à travers un communiqué. "Nous sommes terriblement attristés et choqués d'apprendre que l'un des membres de notre équipe a été la victime d'un crime très tôt dans la matinée et en est mort, ont-ils écrit. Nous travaillons avec les forces de l'ordre locales alors qu'elles poursuivent l'enquête. Nos pensées vont à sa famille et ses proches et nous vous demandons le respect de leur vie privée durant cette période."