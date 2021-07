Mimie Mathy méchante avec ses fans ? L'actrice répond à la polémique partie d'une fake news

Mimie Mathy a passé un week end mouvementé malgré-elle. Ce jeudi 15 juillet 2021, un internaute s'est en effet amusé à raconter une fausse anecdote concernant une supposée rencontre entre lui et la comédienne dans un magasin Intermarché en 2019. Sur Twitter, il révélait notamment que la star de Joséphine Ange Gardien l'avait tapé "avec ses quatre papiers toilette en disant des trucs du genre dégagez, partez".

Mimie Mathy méchante ? Une blague prise au sérieux

Or, s'il paraissait évident que le "thread" de l'Internaute n'était qu'une vaste blague peu crédible, cela n'a pas empêché certains sites people de reprendre cette anecdote, devenue virale en quelques heures, afin d'en faire des articles à la fois sérieux et à charge contre l'actrice.

Très rapidement, l'image bienveillante et la réputation de Mimie Mathy en ont donc pris un sacré coup et de nombreux Internautes se sont offusqués devant cette apparente hypocrisie. Sur les réseaux sociaux, on pouvait ainsi y lire différents messages de colère et de déception à l'encontre de la comédienne, qui s'est rapidement retrouvée au centre de différents détournements.