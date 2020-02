Millennials et porno : conso, sites préférés, fréquence de visionnage... les chiffres à retenir

Top 5 des sites pornos les plus connus des Millennials

En 2018 sortait une étude alarmiste sur les jeunes qui seraient addict à l'alcool, aux drogues et au porno. De quoi faire peur aux parents. Plus récemment, après l'affaire Benjamin Griveaux, 1 jeune sur 3 avoué avoir déjà envoyé des nudes à quelqu'un malgré l'ère du revenge porn. Cette fois, c'est YouGov qui a réalisé une enquête auprès des Millennials français concernant le sexe et plus particulièrement le porno. 72% d'entre eux, c'est-à-dire plus de 7 sur 10, trouvent que la sexualité est un sujet tabou en France.

Ce nouveau sondage révèle aussi que 63% des Millennials ont avoué avoir déjà regardé un porno. En même temps, internet a permis de démocratiser les contenus pornographiques. Il suffit d'un ordinateur, d'une tablette ou même d'un smartphone pour y avoir accès en un clic.

Le site a aussi dévoilé le top 5 des sites pornos les plus connus des Millennials français. L'américain Youporn arrive en numéro 1 loin devant ses concurrents avec 71%. Il est suivi par la plateforme canadienne Pornhub avec 56% et par l'hébergeur frenchy Jacquie & Michel avec 54%. Marc Dorcel arrive en 4ème position avec 33% et Brazzers termine le classement avec 28%.

Les hommes et les femmes, pas égaux devant le porno ?

Ce que cette étude démontre, c'est aussi la différence de traitement du porno entre les genres. Alors que 79% des Millennials hommes avouent avoir déjà regardé ce type de contenus, seulement 48% des femmes Millennials ont confié avoir déjà vu un porno. Et le fossé se creuse encore plus lorsque 55% des hommes confirment continuer à en mater, contre seulement 22% chez les femmes.

Et parmi ces jeunes qui assurent continuer à mater des vidéos interdites aux moins de 18 ans, 65% (donc les deux tiers) en visionnent au moins une fois par semaine, dont 15% au moins une fois par jour.

Mais quand est-ce que les Millennials ont vu un film pour adultes pour la première fois ? En moyenne à l'âge de 16 ans. Mais là encore, les hommes ont vu leur premier porno plus tôt que les femmes : en moyenne à 15 ans pour les mecs et en moyenne à 17 ans pour les filles.